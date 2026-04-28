Juegos, en resumidas, fueron exitosos

La organización, esfuerzo y dedicación de miles de personas, que dieron la milla extra, generó frutos tanto a nivel deportivo como reputacional para que Panamá se situará en el mapa regional con los Juegos Suramericanos de la Juventud. En 14 días se celebraron en Ciudad de Panamá, y unos 3 días en una subsede en Playa Venao, para las pruebas de surf, una justa que será la chispa para esos jóvenes atletas decidan seguir en la senda competitiva. Para muchos panameños, los Juegos pasaron desapercibidos, pero para otros, fue un show inolvidable de alto nivel.