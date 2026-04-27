Asamblea acuerda suspender debate del proyecto sobre bioetanol

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Herrera y los jefes de bancada acordaron suspender la discusión en segundo debate del proyecto de ley 443, relacionado con la mezcla de bioetanol en el combustible.

La decisión se tomó tras una reunión de la junta directiva ampliada, en la que participaron representantes de las distintas bancadas legislativas.

“Hemos llegado a un consenso en las bancadas de bajar al pleno una propuesta de suspensión del proyecto del bioetanol”, indicó Herrera en entrevista ante periodistas.

Según detalló, la intención es “dar mayor debate y no en corredera aprobar una iniciativa”.

El diputado también señaló que la Asamblea busca evitar legislar sin suficiente discusión pública. “Esta Asamblea no quiere legislar de espaldas al pueblo panameño”, afirmó.

La propuesta fue presentada ante el pleno y aprobada con 55 votos.

Durante el encuentro también se planteó que existe una ley vigente desde 2023 sobre el uso de bioetanol, cuya implementación estaba prevista para el 1 de julio de 2026, por lo que se considera necesario aclarar su alcance ante la ciudadanía.

“Lo que se quiere es que la población sepa realmente en qué consiste el tema del bioetanol”, agregó.