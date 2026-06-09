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La economía del álbum mundialista

La economía del álbum mundialista
Roberto Robinson
09 de junio de 2026

Ya el arranque del Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca. Y, puedo hablar de Panamá, aunque la fiebre es internacional, miles de personas están a punto de obsesionarse para completar el álbum oficial del torneo.

Me atrevo a decir que se ha creado un mercado alrededor de estas figuritas. Ya encuentras publicidad, en especial a través de redes sociales, vendiendo los cromos, estableciendo tarifas por el tipo de figurita y lucrando fuertemente.

Todo para que las personas completen su álbum y que sea antes del inicio del Mundial. Bueno, solo este mundial despierta esta fiebre.

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