Piden intensificar estrategias para frenar la violencia en las escuelas

Los casos de violencia física y psicológica en los centros educativos continúan generando preocupación entre las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y organizaciones sociales.

Ante la situación, Verushka Ordás, directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del MEDUCA, explicó que: “Como parte de las acciones para enfrentar esta realidad, el Meduca ha fortalecido diversas iniciativas orientadas a la prevención de la violencia escolar”.

De acuerdo con la funcionaria, entre ellas están: “La instalación de 216 gabinetes psicopedagógicos, el trabajo conjunto con los departamentos de Orientación, el fortalecimiento de los directivos mediante las Escuelas de Líderes Educativos con capacitación en prevención del acoso escolar y manejo de conflictos, así como el impulso de actividades extracurriculares enfocadas en el desarrollo integral de los estudiantes”.

Aunque en Panamá no existen cifras oficiales consolidadas sobre los casos de acoso escolar físico y psicológico, la presidenta de la Fundación Somos Voz, Irma Ruíz, señaló recientemente en declaraciones a TVN Noticias que, ocho de cada diez estudiantes han experimentado algún tipo de acoso escolar.

Ruíz indicó que los casos registrados este año, que dejaron dos víctimas fatales ocurridos el 8 y el 26 de marzo, entre ellos un adolescente de 14 años con autismo y un universitario de 18 años, marcaron un punto de inflexión en la discusión nacional sobre esta problemática.

“Esta situación levantó la voz y abrió los ojos de muchos en el país, porque esto no puede continuar”, expresó la representante de la fundación.