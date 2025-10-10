Ajuste de cuenta

La lucha por los puntos

La lucha por los puntos
Roberto Robinson
10 de octubre de 2025

La ‘Sele’ mayor de fútbol de Panamá tendrá la oportunidad para relanzar su campaña en busca del boleto directo a la Copa Mundial 2026 de FIFA.

Durante los próximos días, el equipo canalero está obligado a sacar los tres puntos en sus respectivos dos encuentros, para no ‘complicarse’ más y ver lejano el objetivo de disputar su segundo mundial, tras la presentación en Rusia 2018.

Ya no valen las excusas, esto es cuestión de ganar o ganar. Pues cada punto es vital en busca de esa clasificación. Ya para Catar 2022 se estuvo muy cerca, y esta vez tenemos que llegar.

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR