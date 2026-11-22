El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un llamado a fortalecer la unidad, el respeto y la solidaridad entre los ciudadanos, al advertir sobre las divisiones y la polarización que afectan al país. Su mensaje fue pronunciado durante la homilía por la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, celebrada en la parroquia Cristo Rey y transmitida por cadena nacional.

Durante su reflexión, Ulloa señaló que Panamá todavía enfrenta las consecuencias del terremoto, con familias que continúan sufriendo y comunidades que necesitan apoyo. También manifestó su preocupación por las confrontaciones y las palabras que, en lugar de acercar a las personas, debilitan la fraternidad.

“Panamá no necesita que todos pensemos igual; necesita que aprendamos a respetarnos y a construir juntos el bien común”, expresó el arzobispo, al referirse a la importancia de aceptar las diferencias y evitar que las distintas posturas se conviertan en motivos de enfrentamiento.

Asimismo, cuestionó el comportamiento de algunos ciudadanos en las redes sociales, donde consideró que se ha vuelto frecuente publicar mensajes sin pensar, compartir información sin verificar y juzgar sin conocer las circunstancias de los demás.

“Podemos exigir justicia sin odio, defender nuestras convicciones sin insultar y pensar diferente sin convertirnos en enemigos”, destacó.

El religioso también pidió mantener la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto, al recordar que todavía hay hogares que recuperar, heridas que sanar y comunidades que necesitan acompañamiento.

En su homilía, recordó que la fe debe reflejarse en acciones concretas hacia quienes más lo necesitan, como visitar a los enfermos, ayudar a las familias vulnerables y acompañar a las personas que atraviesan momentos difíciles.

De cara al inicio del Adviento, Ulloa invitó a los panameños a promover la reconciliación, el perdón y el diálogo desde sus hogares y comunidades. “La paz que deseamos para Panamá debe comenzar también en nuestros hogares, en nuestras conversaciones, en nuestras comunidades y hasta en lo que escribimos en las redes sociales”, concluyó.