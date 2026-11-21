La Asociación Calle Arriba de Montijo anunció oficialmente la realización del Carnaval 2027, junto a su soberana, S.M. Danna Yissol Torres Prado, luego de las reuniones sostenidas el pasado 10 de noviembre con asociados y simpatizantes, así como de un encuentro con el representante de la Junta Comunal, Alberto Melamed.

De acuerdo con la asociación, durante esa reunión se otorgó a cada junta directiva la facultad de decidir sobre la continuidad de las festividades.

La organización señaló que la decisión se tomó con respeto y solidaridad hacia las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, y reiteró su compromiso de continuar apoyando a quienes atraviesan momentos difíciles.

Asimismo, destacó que la celebración del Carnaval representa una oportunidad para contribuir a la reactivación económica del distrito, mediante la generación de empleos y el movimiento comercial. También busca beneficiar a emprendedores, artesanos, soldadores, comerciantes y otros sectores vinculados con estas actividades.

En cuanto a la organización, la asociación indicó que adoptará las medidas de prevención y seguridad que recomienden las autoridades competentes, con el propósito de proteger a la comunidad y a los asistentes.

Finalmente, informó que más adelante anunciará el lugar donde se desarrollarán las actividades y la ruta del recorrido de su soberana.