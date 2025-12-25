La Navidad para renovarse

Navidad es el tiempo de compartir, revaluar actitudes y renovar el espíritu solidario. Y todo eso se enmarca en el deporte. Sin querer comparar otra actividad humana, el deporte tiene el poder de unir a las personas, al igual que la Navidad.

En esta época no es cuestión de pavo y jamón, sino que es la oportunidad de recalibrar acciones para mejorar actitudes. Ojalá se entienda y que todos, o al menos la mayoría, busque el camino para que tengamos mejores ciudadanos, y por ende, mejores dirigentes y atletas en nuestro deporte.