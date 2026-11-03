Para muchos, el 3 de noviembre significa la ‘verdadera’ independencia de Panamá de poderes ajenos a los intereses nacionales. Fue entonces que en 1903 se anunció la separación de Colombia, y comenzó la república panameña.

Otros dirán que estuvimos hasta 1999 bajo el ‘paraguas’ de EE.UU. y fue ese año donde se logró la independencia. Tal vez los historiadores podrán dar más luces sobre eso.

Lo importante es que el país actual es la suma de esa visión de aquellos que soñaban con una tierra para los panameños y con orgullo lo puedo decir, lo consiguieron.