Cuatro muertos por un ataque con explosivos cerca de una base militar en Colombia

Un ataque con explosivos atribuido a disidentes de las FARC mató a cuatro personas en el oeste de Colombia, entre ellos una bebé de dos meses, informó el lunes el Ministerio de Defensa.

Desde que llegó al poder en agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella promueve una ofensiva contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.

A la par, los grupos armados han continuado los ataques con explosivos. La última semana ocurrieron al menos cuatro atentados. En uno de ellos murió un policía.

"¡Estos crímenes no quedarán impunes!", escribió en X De la Espriella.

El mandatario tildó de "cobardes atentados narcoterroristas" los últimos ataques.

El atentado más reciente ocurrió la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el sur del departamento de Tolima, en los alrededores de una base militar.

El ministerio de Defensa atribuyó las explosiones a "integrantes de la estructura Gerónimo Galeano", un grupo disidente de las FARC, la guerrilla que firmó en 2016 un acuerdo de paz.

Un camión cargado con explosivos estalló y causó daños en un hospital y en varias viviendas, reportó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje. Las calles quedaron cubiertas de escombros.

"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida", dijo en X la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.

En un video se observa a una mujer gritar desesperada, mientras un hombre saca de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.

- "Intensificaremos las operaciones" -

La explosión dejó 17 personas heridas, según la cartera de Defensa, que desplegó un hospital de campaña para atender a los afectados.

En imágenes aparecen personas ensangrentadas y tendidas en medio de bloques de piedra.

Fue "un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia", escribió en X Matiz. "Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar", agregó.

De la Espriella advirtió que intensificará el combate contra los grupos criminales.

"Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley", señaló el presidente.

De acuerdo con Hueje, además del camión con explosivos, también se vieron drones que "sobrevolaban" el casco urbano de Planadas. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos armados en Colombia.

El viernes, De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, la principal ciudad de la frontera con Venezuela por un aumento de atentados.

En septiembre desplegó a las fuerzas militares en la turística Santa Marta tras una ola de ataques a comercios y vehículos desatada por una banda narcotraficante.