Los Esports están para crecer y quedarse

El fenómeno ‘gaming’ está cobrando fuerza en Panamá, más cuando nuestros jugadores se cuelgan importantes medallas en torneos internacionales, tal como pasó en los Juegos Centroamericanos, que varios ‘gamers’ del patio se alzaron con medallas de oro, plata y bronce.

Se dice fácil, pero son años de dedicación a una actividad que muchos lo califican como pérdida de tiempo o una distracción, un juego y ya. Pero eventos como el GAMERGY Panamá 2025, han demostrado que hay personas que se toman esto muy en serio.