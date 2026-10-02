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LPF con una interesante jornada

LPF con una interesante jornada
Roberto Robinson
02 de octubre de 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su Jornada 11, con 6 partidos. Levantan el telón San Francisco FC y UMECIT FC, con su duelo en el Estadio Rommel Fernández, hoy desde las 8:30 pm. El sábado chocan Veraguas United y Tauro, en el “Toco” Castillo (6:15 pm); y Plaza Amador ante CD Universitario, en el COS Sports Plaza (8:30 pm).

El domingo: Herrera FC vs Alianza FC, en el Gustavo Posam (4 pm); y CAI vs Árabe Unido, en el COS (6:15 pm). El lunes cierra la fecha: Sporting San Miguelito vs Unión Coclé, en el COS (8 pm).

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