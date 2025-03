Luchemos por no quedarnos atrás

Tal vez sea una percepción muy personal, pero me parece que la negligencia en la construcción, mantenimiento y planes para los escenarios deportivos del país, han condenado a generaciones a no solo poder desarrollar sus habilidades en diversas disciplinas, sino a que los ya atletas vean limitadas sus opciones para ser grandes figuras. Muy pocos se mantienen en ese sueño de ser un deportista y varios deciden hacerlo fuera de fronteras. Los panameños hemos demostrado que el deporte el algo innato, pero si el apoyo no es frecuente, muchos se quedarán atrás.