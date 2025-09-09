Mala nota en mantenimiento

Ya es reiterativo. Las condiciones de algunas instalaciones deportivas del país son para llorar. Ya sea por la dejadez, inoperancia o falta de presupuesto para hacer los arreglos, el Estado ha demostrado que el mantenimiento de estas estructuras es algo que lo sobrepasa. Es por ello, que la actual administración de Pandeportes, desde el día uno que asumió el control de la entidad, ya hace más de un año, ha sido de la tesis que la empresa privada se encargue de darle esa gestión. Pero se desconoce si se ha podido avanzar en esa figura.