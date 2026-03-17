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Más acción en fecha intersemanal de LFF

Más acción en fecha intersemanal de LFF
Roberto Robinson
17 de marzo de 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) retoma sus acciones a partir de hoy, con el arranque de su Jornada 8, que se disputará entre hoy y mañana.

El EFRE, el equipo más goleado en solo siete fechas, 71 tantos en contra y solo 4 a favor, curiosamente, con un partido ganado y 6 perdidos, no es el peor de la tabla, ese título recae en el FC Panamá Norte, que no conoce victorias ni empates.

Volviendo al EFRE, recibe a las Rayadas de Chiriquí, a las 4:00 p.m. en el Estadio de San Cristóbal. Se jugarán también otros dos encuentros hoy.

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