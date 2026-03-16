El presidente alemán pide cesar la guerra en Oriente Medio para evitar consecuencias "desastrosas"

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió el lunes durante una visita oficial a Panamá detener la guerra en Oriente Medio y evitar así una escalada cuyas consecuencias serían "desastrosas".

Irán advirtió el lunes que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo.

"Irán posee una amplia capacidad para perturbar el estrecho de Ormuz durante un largo periodo utilizando medios militares relativamente sencillos. Por lo tanto, debemos poner fin a los combates cuanto antes y, sobre todo, trabajar para lograrlo con todas las partes involucradas", dijo Steinmeier en rueda de prensa junto al mandatario panameño, José Raúl Mulino.

"Una mayor escalada del conflicto, de la que hemos visto numerosas señales en los últimos días, sería igualmente desastrosa", agregó el presidente alemán, quien inició este lunes una gira que también lo llevará a Guatemala y México.

El pasado viernes el jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, había pedido también terminar "lo antes posible" la guerra ya que el conflicto "no beneficia a nadie y perjudica económicamente a muchos, incluidos nosotros".

En Panamá, Steinmeier señaló que ve la situación con "gran preocupación" y afirmó que "esta guerra se inició sobre bases dudosas" del derecho internacional.