Muere a los 88 años el pintor y escultor alemán Georg Baselitz

El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz,, una figura destacada del arte contemporáneo, conocido por su interpretación de los traumas de la historia alemana y sus cuadros al revés, murió a los 88 años.

La galería Ropac con la que trabajó durante mucho tiempo confirmó su fallecimiento a la AFP.

Baselitz, quien "influyó profundamente en sus contemporáneos y en los artistas que le sucedieron, murió en paz", informó en un comunicado.

Nacido en la Alemania nazi y educado en la antigua Alemania oriental, dejó una obra que se extiende a lo largo de seis décadas, experimentando con todas las técnicas en formatos muy grandes.

Hans Georg Bruno Kern, nacido en 1938 en Deutschbaselitz, no lejos de Dresde, en Sajonia (este), adoptó en 1961 el seudónimo de Georg Baselitz en referencia a su ciudad natal.

Su primera exposición en Berlín Oeste, en 1963, fue calificada de "pornográfica" por la prensa.

Dos de sus cuadros fueron confiscados, acusados de ser excesivamente explícitos, y la muestra fue clausurada.

Se desencadenó entonces una sonada batalla legal, y su obra fue finalmente reconocida dos años más tarde en Florencia, Italia, donde expuso su serie titulada "Héroes".

Sus obras, que a menudo hacen referencia a los traumas de la historia alemana, figuran actualmente en algunas de las colecciones públicas más prestigiosas.

"Todos los pintores alemanes cargan una neurosis con respecto al pasado alemán. Es decir, la guerra y, sobre todo, la posguerra", dijo en 2013.

"Todo eso me hundió en una profunda depresión y me sometió a una presión inmensa. Mis cuadros son, en cierto modo, batallas", señaló.

Baselitz era también conocido por sus frases ofensivas, como en una entrevista en 2013 donde expresó su convicción de que las mujeres "no pintan tan bien" como los hombres.

Baselitz no solo pintó, sino que también dibujó, grabó y esculpió. Fue en 1969 cuando inició su trabajo sobre la representación invertida del motivo, cuyo primer cuadro sería "Der Wald auf dem Kopf" (El bosque cabeza abajo).

A partir de entonces los temas de su repertorio personal pasaron a ser invertidos (personajes, árboles, casas, etc.) para afirmar la primacía de la mirada sobre el sujeto.

Su obra se nutrió tanto del expresionismo alemán como de la pintura estadounidense, con mención especial a artistas como Jackson Pollock y Willem de Kooning.