El triple coronado Booz Baruc reaparece con etiqueta de favorito del Clásico Día Internacional del Trabajador luego que la secretaría de carreras lo estampara en el programa oficial de carreras con gabela de 8 a 5 por encima de Come Candela 6-5, el argentino Nux 2-1 y Into Justice con gabela de 5 -2.

El príncipe del Garcia Racing Stable lleva más 140 días de inactividad, no ha corrido la distancia y va por primera vez con un nuevo jinete, Abdiel Jaén, ganador de múltiples carreras de grado 1.

Mientras Come Candela, va en busca de cuarta carrera de forma consecutiva luego de conquistar el Clásico Alberto “Pitín” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd hecho ocurrido hace un mes cuatro días con la conducción de Lorenzo Lezcano, jinete designado para esta carrera.

Entre tanto, Into Justice con Yonis Lasso viene de llegar a tres largos de Come Candela y sus dos últimas presentaciones han sido en la distancia larga, tema que tiene a su favor ante sus contrincantes. En cuanto al argentino Nux, ejemplar incógnito de este evento, viene de correr pruebas de aliento en su país y tiene un remate en los últimos cuatrocientos metros.

Jimmy Carrión es el jinete asignado para guiar a este mulato de tres años. Por otro lado, el Sajón vuelve con Luis Arango y de acuerdo al programa oficial llegó a 11 largos de Come Candela luego de estar dominando el evento clásico hasta faltando los últimos 500 metros.

Otro de los participantes es Bustin Fox, un equino con dos victorias que no ha ido a la distancia larga y presenta más de 30 días sin correr. Ángel Rivas tendrá la responsabilidad de montarlo para esta competencia. Y en cuanto a Sol Abuelo Carlos con Ariosto Delgado, viene a buscar consagrarse ante este lote. Sus propietarios lo han probado en la larga en dos ocasiones ocupando la tercera posición en su última prueba clásica.

Por su parte, Motek, ejemplar que lo probaron hace menos de dos semanas en 1,200 metros ganado por 11 largos tendrá a monta de Raymundo Fuentes jinete que no ve acción en nuestro medio desde hace meses.

Igualmente lo hizo Full Inox quien ganó por un largo y tres cuatros con la conducción de Said Sánchez y aparece en el programa oficial con gabela de 10-1 siendo el último cotizado. Carrera de difícil acierto, que iniciará en el poste de los 1,800 metros a las 5:55 de la tarde en la octava carrera dominical.