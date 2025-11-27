Más equipos quieren ser mundialistas

Tal como la Sele mayor de fútbol masculino cumplió su meta de clasificar al Mundial, en este caso, el de Norteamérica 2026, hay otro conjunto de fútbol que arranca su camino para conseguir su boleto a una copa del mundo, y la que sería su segunda participación. Se trata del equipo mayor femenino, que tendrá su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, este domingo ante la de Curazao. Ese torneo servirá para otorgar cupos al Mundial 2027. También la mayor masculina, pero de baloncesto, empieza su periplo para avanzar al mundial FIBA de 2027.