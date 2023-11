Nada frena su deseo de mejorar

La caótica situación que vive el país por el tema minero debe llevarnos a al reflexión. No podemos frenar las actividades de la vida por una pelea, aunque justa, nos embulla a solo enfocarnos en ella. Muchos panameños luchan, pero no descuidan sus demás responsabilidades. En ese sentido, los deportistas, Pandeportes y demás actores del deporte local, están esforzándose para no decaer. En tiempo de pandemia de Covid-19, también se sacrificaron y es más, con la cita de las olimpiadas de Tokio 2020 (que se realizaron en 2021), hicieron lo propio para prepararse.