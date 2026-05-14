No caiga en las falsificaciones

Me atrevo a asegurar que la gran mayoría de los panameños quiere apoyar con todo a la Selección de Panamá que jugará el Mundial FIFA 2026, desde el próximo mes de junio. Y para ello, ya se está alistando, comprando todo tipo de artículos alusivos a la ‘Sele’. Desde chancletas hasta la ‘tradicional’ camiseta de la marca que viste al conjunto nacional. Claro, hay quienes no pueden darse el lujo de adquirir con el precio tasado esa playera y optan por suéteres con diseños parecidos o hasta algunos que rayan en imitaciones. Si es lo último, no lo hagan. Así no se apoya a la Sele ni al país.