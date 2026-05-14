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Policía refuerza operativos contra las 180 pandillas

La Policía Nacional hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan la supervisión de los menores de edad, ya que se han convertido en el objetivo de los grupos delincuenciales

Policía refuerza operativos contra las 180 pandillas
ML | Unidades de la Policía Nacional participan en un operativo antipandillas realizado en una comunidad.
Yalena Ortiz
14 de mayo de 2026

La Policía Nacional ha incrementado los operativos contra las 180 organizaciones criminales identificadas en el país. Francisco Castro, subdirector de la entidad de seguridad, afirmó que en los 249 operativos que se han realizado contra las pandillas se han judicializado a 7,109 personas, logrando la condena de 2,500 de los imputados.

Además, cinco de los ocho cabecillas de las organizaciones que dirigen la mayor parte de estos grupos pequeños se encuentran detenidos o bajo medidas cautelares, dentro y fuera del país.

“La judicialización toma algo de tiempo porque es un trabajo de seguimiento y estamos trabajando contra las pandillas para poder devolverle la paz social a los sectores donde ellos operan. Lo importante es que al menos 176 pandilleros han sido detenidos: 120 por homicidios y 56 por tentativa de homicidio”, dijo Castro.

Explicó que las grandes organizaciones criminales que se dedican a la recepción, custodia, traslado y contaminación de contenedores con sustancias ilícitas reclutan menores en condición de vulnerabilidad. “Estamos involucrados con la prevención. Encontramos muchos factores sociales donde consideran a los niños vulnerables y los suman a estas pandillas”, aseveró Castro.

Las autoridades han creado programas enfocados, sobre todo, en las zonas cercanas a las costas en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde hay jóvenes que no están yendo a la escuela. “La deserción escolar y la desintegración familiar causan que a estas pandillas se les haga más fácil captar a estos menores y envolverlos en su asociación ilícita”, afirmó.

70%
de los homicidios están relacionados con conflictos entre pandillas.
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