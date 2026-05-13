Ariel Espino De León renuncia a la gerencia general del ISA

El ingeniero Ariel Espino De León presentó su renuncia, por motivos personales, como gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), confirmaron este miércoles, 13 de mayo, de la entidad.

Informaron que la renuncia se hará efectiva a partir del 15 de mayo, tras remitir una misiva oficial al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo.

Tras su salida, el ISA destacó algunos logros alcanzados durante su gestión, entre ellos el avance del 40% en el pago de primas de antigüedad, así como la puesta al día en este derecho y el reconocimiento de los ajustes salariales a agrónomos y médicos veterinarios, según lo dispuesto en la ley.

Bajo su liderazgo, la institución también mejoró sus instalaciones administrativas en la sede central y en las direcciones regionales, lo que permitió optimizar los espacios de trabajo para los funcionarios y la atención a los usuarios. Además, se inauguró la unidad regional de Tolé, en la provincia de Chiriquí, en beneficio de los productores de esa región del país, según un comunicado del ISA.