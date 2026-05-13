Una persona falleció en accidente en la autopista Arraiján–La Chorrera

Una persona murió la mañana de este miércoles, 13 de mayo, en un accidente de tránsito en la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura del puente de Costa Verde, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

El hecho involucró a un bus de transporte colectivo y un microbús. Edwin Vega, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), confirmó el fallecimiento e informó que otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

En el lugar se mantienen unidades de tránsito y personal del Ministerio Público realizando el levantamiento del cuerpo e iniciando las investigaciones correspondientes.

Debido al accidente, solo un carril permanece habilitado hacia la ciudad de Panamá.