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Batista: “Las acusaciones en mi contra no tienen fundamentos”

El pasado viernes, personal de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó una diligencia de allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, relacionada a la denuncia por presunto peculado

Batista: “Las acusaciones en mi contra no tienen fundamentos”
Yalena Ortiz
13 de mayo de 2026

La representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, aseguró que las tres denuncias en su contra por presunto uso de recursos del Estado para beneficio personal no tienen fundamento.

“Yo soy la más interesada en que estas acusaciones puedan ser aclaradas y, aunque respeto los procedimientos del Ministerio Público, es mi responsabilidad informar a la comunidad que las acusaciones hechas no tienen fundamento; esto fue evidenciado durante la inspección que realizó la Fiscalía tanto en mi residencia como en las instalaciones de la Junta Comunal”, sostuvo la concejal.

Las denuncias contra Batista incluyen acoso laboral, uso indebido de fondos públicos para reparaciones en su residencia particular y organización de fiestas privadas.

Lo único que MOCA ha hecho por mí fue postularme

ml | La representante de Ancón se refirió a la advertencia hecha por el Movimiento Otro Camino, que solicitó que renunciara o iniciarían un proceso de expulsión en su contra.

“Aún no he definido qué haré políticamente con el partido que me postuló en las elecciones, que es lo único que ha hecho por mí y por Ancón. En este momento no es mi prioridad, pero ciertamente no puedo estar en un colectivo donde las mujeres políticas son exhibidas y acusadas sin seguir procedimientos, ensañándose contra una mujer con una trayectoria honesta y responsable, que le da la cara a la comunidad y que trabaja día a día por un mejor corregimiento”, sostuvo Batista.

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