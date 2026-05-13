Generadora Gatún coloca bono por $1,050 millones

La planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, Generadora Gatún, cerró exitosamente la colocación de un bono corporativo por $1,050 millones bajo estructura 144A/Reg S, a un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%.

En un comunicado, la empresa explicó que la emisión alcanzó calificación grado de inversión Baa3 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s, reflejando la solidez financiera y operativa del proyecto.

Asimismo, reveló que la operación representa la emisión más grande del sector energético privado en Centroamérica en los últimos cinco años y estableció un récord histórico al convertirse en la transacción privada con el plazo más largo registrado.

En este contexto, Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún, destacó que “Generadora Gatún se ha consolidado como una infraestructura clave para la seguridad energética y la competitividad de Panamá”. Agregó que “durante el roadshow sostuvimos reuniones con más de 110 inversionistas internacionales y recibimos solicitudes por más de $4.600 millones, reflejando la confianza del mercado en Panamá, en la solidez de Generadora Gatún y en la capacidad del país para atraer inversión de largo plazo”.

En tanto, Mónica Lupiáñez, Directora Ejecutiva de Renovables y Gerente País de Panamá de InterEnergy Group, señaló que “esta emisión demuestra que Panamá puede atraer financiamiento internacional de gran escala cuando existen fundamentos sólidos, visión de largo plazo y activos estratégicos capaces de generar confianza en los mercados globales”. Añadió que “la transición energética de la región requerirá cada vez más infraestructura resiliente y plataformas financieras robustas”.

Por su parte, Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, manifestó que “proyectos como este fortalecen la capacidad del país para acompañar su crecimiento económico, integrar más energías renovables y posicionarse como referente regional en infraestructura energética moderna y eficiente”.

La compañía forma parte del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). A su vez, el Estado panameño participa dentro del capital accionario de AES Panamá, lo que lo convierte en un activo energético con participación tanto del sector privado como del Estado.