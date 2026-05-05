No más esto en nuestro fútbol

Una vez más la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se ve envuelta en la sombra de posibles amaños de partidos. Defensores y ofensores saltaron en las redes sociales este fin de semana tras una jugada extraña en un partido que definía posiciones para avanzar a la siguiente fase del Clausura 2026. Este tipo de acciones traen todo tipo de reacciones y hasta indiferencia, de buena parte del público que poco o nada le interesa esta liga y solo hablan de nuestro fútbol cuando pasan este tipo de cosas y se trata también de la selección nacional, tanto para alabarla como cuestionarla.