Ajuste de cuenta

No más esto en nuestro fútbol

No más esto en nuestro fútbol
Roberto Robinson
05 de mayo de 2026

Una vez más la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se ve envuelta en la sombra de posibles amaños de partidos. Defensores y ofensores saltaron en las redes sociales este fin de semana tras una jugada extraña en un partido que definía posiciones para avanzar a la siguiente fase del Clausura 2026. Este tipo de acciones traen todo tipo de reacciones y hasta indiferencia, de buena parte del público que poco o nada le interesa esta liga y solo hablan de nuestro fútbol cuando pasan este tipo de cosas y se trata también de la selección nacional, tanto para alabarla como cuestionarla.

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR