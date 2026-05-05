Respaldan el plan para reactivar la construcción

Empresarios y economistas respaldan una resolución presentada en la Asamblea Nacional que busca “crear una mesa técnica de trabajo tripartita, dirigida a lograr recomendaciones de consenso que permitan dinamizar el sector construcción, generando plazas de empleo y facilitando e incentivando el aumento de la inversión local y extranjera”.

El documento presentado por el diputado, Luis Eduardo Camacho, plantea que la mesa deberá identificar barreras regulatorias, financieras y administrativas del sector construcción, evaluar incentivos a la inversión pública y privada, promover programas de vivienda, infraestructura pública y renovación urbana; y recomendar medidas para la generación inmediata de empleo formal.

Camacho detalló que “la aprobación de esta mesa tripartita, es un paso significativo en el camino de reducir los niveles de desempleo e informalidad que afectan a los trabajadores panameños”.

La resolución aprobada el 30 de abril, señala que la mesa estará conformada por un diputado de cada bancada de la Asamblea Nacional, así como representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Vivienda, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y dos representantes de las organizaciones de trabajadores del sector construcción.

Además, se establece que la mesa deberá instalarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la resolución. Posteriormente, contará con un plazo de 45 días prorrogables para presentar ante la Asamblea Nacional un informe que incluirá propuestas de reformas legales, recomendaciones de políticas públicas, estrategias de inversión, medidas de generación de empleo y un cronograma de ejecución de iniciativas prioritarias.

El CoNEP aseguró que “considera positiva y oportuna la reciente aprobación por unanimidad de la Asamblea Nacional, de la resolución del 30 de abril de 2026, por el cual se crea la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción”. Agregó que “es una iniciativa orientada a impulsar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo en este sector clave de la economía nacional”.

Por su parte, la CAPAC manifestó que acogen “positivamente la aprobación de la Mesa Técnica Nacional. Esta representa una oportunidad para avanzar en soluciones concretas, a través de un diálogo constructivo entre el sector público, privado y los trabajadores”.

Ángel Pérez, expresidente de APEDE, Capítulo de Azuero, mencionó que “toda iniciativa para generar empleo y reactivar la economía va en la dirección correcta, pero el reto está en la ejecución. Hoy el principal obstáculo no es la falta de propuestas, sino la burocracia, la centralización y los tiempos lentos del sistema”. Añadió que “en el interior, muchas empresas están asfixiadas por la falta de circulante, las cargas impositivas, los altos costos financieros y la caída en las ventas”.

En tanto, el economista Patricio Mosquera dijo que “una comisión tripartita puede ser útil siempre que no se quede en el diagnóstico. El reto es convertir el diálogo en una agenda concreta. Agilizar permisos, reducir trabas burocráticas, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el acceso a financiamiento y dar señales claras para la inversión”.