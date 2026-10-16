Ojalá funcione para bien del fútbol

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) apuesta por el sistema Football Video Support (FVS), como una herramienta para hacer más justo el juego. Según voceros de la LPF, el FVS hará su debut en el balompié nacional a partir de la jornada 14 de su Torneo Apertura 2026, en todos los partidos que se disputen en esa fecha. Para que sea un proceso robusto, desde hace días, la Federación Panameña de Fútbol (FPF), que impulsa la iniciativa, se han realizado una serie de capacitaciones para dar a conocer la operación del sistema.