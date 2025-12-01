Panamá en múltiples mundiales

Para los despistados y solo para recorderís, al menos cuatro de nuestras selecciones nacionales disputarán mundiales deportivos de muy alta exigencia.

Se tratan del Mundial de fútbol FIFA 2026, el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y el Mundial de Flag Football IFAF, donde el país lleva equipo masculino y femenino.

Panamá es uno de los pocos países que tendrá representación en estos torneos, un logro que tal vez para muchos no signifique tanto, pero denota el trabajo de quienes ven el deporte como esencial para su vida y un motor económico importante.