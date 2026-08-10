Panamá mejora su estadística

Me parece que los panameños no hemos logrado dimensionar lo hecho por nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que finalizaron el pasado sábado.

Y es que la delegación canalera obtuvo 24 medallas, ocho de ellas de oro, un hito que no se conseguía desde la edición de Guatemala 1950. Panamá participó en 27 deportes, obteniendo al menos una presea en 14.

Al final, el ‘Team Panamá’ se adjudicó el octavo puesto del medallero general, donde compitieron 37 naciones, una posición que no alcanzaba desde San Juan 1966.