Pandeportes y la Contraloría

Pareciera que en cada periodo gubernamental el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) es cuestionado, ya sea por los propios atletas, dirigentes deportivos, mismos colaboradores de la entidad, y, sobre todo, la población.

De alguna manera u otra, las críticas por supuestos manejos irregulares de fondos públicos, y más acciones reprochables, son lo normal en esa oficina. Y claro, me enfoco en Pandeportes, porque es lo que nos compete, pero también hay cuestionamientos en otras instituciones del Estado. Ahora, la Contraloría está en auditos y según Pandeportes, se ha cooperado en todo.