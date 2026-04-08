Para avanzar en ese sueño mundialista

Al igual que la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá que cumplió su sueño de clasificar al Mundial FIFA 2026, su equivalente femenino busca su billete mundialista para la cita en Brasil, durante 2027. Y es que la sele femenina está por enfrentar dos duelos claves para sus aspiraciones y en un escenario que ya debe ser parte del imaginario deportivo nacional, fuera de la capital, Coclé. El equipo que dirige la DT Toña Is recibe en la Eliminatoria Clasificatoria de Concacaf W 2025/2026, el 9 de abril a Aruba y el día 17, a Cuba, en el Estadio Universitario.