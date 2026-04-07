ATTT advierte sanciones por autos mal estacionados tras denuncias ciudadanas

El subdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, se pronunció sobre una denuncia ciudadana difundida en redes sociales relacionada con vehículos mal estacionados en los carriles recién ampliados de una vía en Condado del Rey.

Henríquez explicó que “en efecto tenemos conocimiento de esta falta y por lo tanto nuestros inspectores, en conjunto con la dirección de operaciones del tránsito, tomamos nota de esta denuncia tratando de corregir la falta”.

Asimismo, el funcionario detalló que: “Es un carril donde se amplió la vía para mejor circulación; sin embargo, tenemos conocimiento de que residentes del sector son los que han tomado esto como una mala práctica de estacionarse de una manera inadecuada”.

De igual manera, mencionó que “la ATTT está comprometida en reforzar la vigilancia en el área y aplicar las medidas correspondientes para garantizar el uso adecuado de la infraestructura vial”. Finalmente, subrayó la importancia de que la ciudadanía respete las normas de tránsito en todos los sectores.

Multas por mal estacionamiento

Según la ATTT, en Panamá, las multas por mal estacionamiento (infracción 64) oscilan generalmente entre $10 y $200, dependiendo de la gravedad y la zona. Estacionar en aceras, ciclovías o áreas verdes conlleva sanciones más altas, que frecuentemente superan los $50, a lo cual se le suma el costo de la grúa si el vehículo es removido.