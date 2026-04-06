@gelatinasbygley, un emprendimiento que mezcla pasión, arte y creatividad

Gleydis Peraza es la creativa detrás del emprendimiento @gelatinasbygley, dedicado a la venta de gelatinas con técnicas de mosaico, 3D y artísticas.

Con 51 años, esta emprendedora y madre de dos hijos, es licenciada en Educación Preescolar, hace teatro a nivel profesional y por muchos años se desempeñó en la radio y TV. “Este era mi pasatiempo, ya que en mis cumpleaños no faltaba una gelatina. Las hago desde 2010; se puede decir que fui pionera en esto de las gelatinas”, explica Peraza.

Entre sus experiencias, cuenta que ha llevado su trabajo desde Panamá hasta Cancún, y de España a Francia, destacando su durabilidad y adaptabilidad a los ambientes calurosos. “Llegaron perfectas. Las gelapaletas están diseñadas para durar; es lo mágico de mis gelatinas, además del sabor delicioso”, explica.

El precio de estos originales postres va desde B/. 15.00 en adelante; gelapaletas a B/. 30.00 la docena; cupgelas a B/. 30.00 la docena y gelaquesillos con frutas (B/. 45.00). Para pedidos, se pueden contactar a través de los teléfonos 6608-3607 o 6422-5186, y en Instagram: @gelatinasbygley.

Su deseo y objetivo empresarial es montar una tienda donde pueda vender toda la materia prima y los insumos para hacer gelatinas artísticas, así como crear una academia para compartir sus conocimientos con personas que quieran emprender en este rubro.