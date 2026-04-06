$!Los hackers atacan la CSS, el Minsa, TE y el Mitradel

La Caja del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud son algunas de las instituciones públicas que han sido víctimas de ciberataques, lo que ha puesto en alerta a las autoridades.

Ante estos casos, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en conjunto con el Mitradel y la CSS, informó que activó protocolos de seguridad frente a recientes intentos de ataque. También suspendió temporalmente servicios afectados y fortaleció el equipo de respuesta a incidentes para proteger la información y garantizar la continuidad tecnológica.

El experto en IA, Christian Corredoira, explicó que “los ataques pueden tener distintos fines, desde obtener información para fraudes o venta de datos, motivos políticos, activismo digital o demostrar vulnerabilidades”.

Ante las medidas Corredoira enfatizó que “lo primero es reaccionar rápido y con claridad. La institución debe identificar qué pasó, aislar los sistemas afectados y revisar si hubo acceso a información sensible. También es importante informar a la ciudadanía cuando sea necesario, para evitar especulaciones y mantener la confianza.

Por su parte, el experto en tecnología Alex Newman señaló que, aunque algunas instituciones han hecho esfuerzos, la mayoría dedica más del 80% de su tiempo a resolver fallas operativas como el “no hay sistema”, lo que limita la evolución, la innovación y la realización de auditorías necesarias.