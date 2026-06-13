EEUU anuncia la muerte del líder del ‘Tren de Aragua’ en una operación con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder de la poderosa organización criminal venezolana ‘Tren de Aragua’, durante una operación militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, ha esclarecido el inquilino de la Casa Blanca.

El Tren de Aragua está considerado a día de hoy la banda criminal más poderosa de Venezuela, con ramificaciones en otros puntos de América Latina y ecos incluso en Estados Unidos.

En torno a ella gira la operación antidroga lanzada por Washington en aguas del Caribe y cuestionada por sus violentos ataques contra supuestas narcolanchas, que han matado ya a 200 personas y representan, según ONG, un posible crimen de ejecución extrajudicial.

La eliminación de Guerrero Flores se produce casi un año después de que Washington catalogara al grupo como Organización Terrorista Extranjera en julio de 2025, momento en el que también se ofreció una recompensa de más de cuatro millones de euros por información que condujese a su captura.

“Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”, ha declarado.