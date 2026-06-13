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El SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias hasta el 16 de junio

El SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias hasta el 16 de junio
PEXELS | Una persona utiliza un paraguas para protegerse de la lluvia.
Redacción Metro Libre
13 de junio de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas en todo el país hasta el 16 de junio, debido a ondas tropicales y la Zona de Convergencia Intertropical según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Se prevén acumulados de 201 a 280 mm en Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Colón, Darién, Guna Yala, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Chiriquí y Emberá Wounaan. El resto del país: 120 a 200 mm. Los días de mayor intensidad: 15 y 16 de junio.

La entidad recomienda evitar cruzar ríos y calles inundadas, asegurar techos y objetos, limpiar desagües y mantenerse informado por canales oficiales de SINAPROC e IMHPA.

El SINAPROC pide extremar precaución en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

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