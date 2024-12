Por un deporte de más calidad

El deporte, como muchos aspectos en la vida, es competitivo. A veces, el que se ha preparado de la mejor manera, no siempre obtiene la victoria. Pero de seguro, llega con cierta ventaja a cualquier escenario. Los panameños han demostrado que no se achican cuando van a algún evento internacional. Tal vez falta ese algo para estar más seguros para lograr los resultados. ¿Más apoyo tanto estatal como privado? ¿Una estructura que soporte el esquema deportivo nacional? No sé, puedo dar ideas, pero los que deben tenerlas y ejecutarlas están en otro lado.