$!Suntracs aprueba huelga indefinida

Los gremios docentes están a la espera del apoyo de diversas organizaciones de trabajadores para decretar una huelga indefinida, como medida de presión para que se derogue la Ley 462 que modifica la Ley Organiza de la Caja de Seguro Social, esto fue informado por Juan de Dios Camaño, secretario general de la Asociación de Educadores Chiricanos (AECHI).

“Estamos esperando que las demás organizaciones se sumen, porque siempre es el docente el que lleva el peso, y algunos dirigentes estamos conscientes que esto no es solo un problema de los educadores, esto es de los universitarios, de los padres de familia cuyos hijos van a ser afectados. De no haber un apoyo contundente, puede que no se dé la huelga, porque necesitamos a toda la población”, expresó Camaño.

Por otra parte, el Consejo Nacional Sindical de SUNTRACS ratificó la huelga indefinida de los docentes, “lucharemos juntos para derrotar la ley de 462, la apertura de la mina, los embalses de río Indio, el alto costo de la vida y defender nuestra soberanía nacional”, destaca parte de comunicado del sindicato.

Para esta semana los docentes tienen programadas diferentes actividades. “Esta semana se realizará un volanteo y piqueteo frente a las escuelas en todo el país, el miércoles, 26 de marzo. Para el jueves 27 de marzo se realizarán marchas en cada provincia, incluyendo la que saldrá a las 4:00 p.m., del parque Porras hacia la Asamblea Nacional, y el sábado será el encuentro de dirigentes en el que de decidirá si hay paro”, manifestó Edy Pinto, secretario general de Asociación de Educadores de San Miguelito (EDUSAM).