Desde la Alcaldía de Panamá se asegura que “ya se licitó el proyecto de Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia, con una inversión de B/.4.5 millones provenientes de recursos del Impuesto de Inmuebles (IBI) y que por primera vez incluye 3 años de mantenimiento. El hecho que varias de las piscinas públicas del país, en especial las de la capital, tanto municipales, de juntas comunales y de Pandeportes, no están en la actualidad en las mejores condiciones para el uso, tanto de atletas como las personas fuera del ámbito deportivo.