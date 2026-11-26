<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Para identificar y diferenciar las seis especies de ranas cohete, los investigadores utilizaron un método conocido como taxonomía integrativa, que combina cuatro tipos de pruebas: genética, mediante el análisis de ADN de 62 ejemplares; bioacústica, con grabaciones del canto de los machos; morfología, a través de mediciones precisas de sus cuerpos; y distribución geográfica, para registrar las zonas donde habita cada población. Esta metodología permitió comparar distintas características y respaldar la identificación de cada especie.