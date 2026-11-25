A poco más de siete meses de las elecciones del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, previstas para julio de 2027, comienzan a mencionarse nombres de profesionales interesados en aspirar a la presidencia del gremio.

Aunque todavía no se ha abierto el proceso formal de candidaturas, en redes sociales y entre los agremiados ya se comentan posibles aspiraciones de abogados que buscan dirigir la organización durante el próximo período.

Entre los nombres que han manifestado interés o expresado públicamente sus intenciones figuran Jorge Hernán Rubio, Edna Ramos, Raúl Rodríguez, Rodrigo del Cid y Alex Hepburn. También aparece el abogado Alfredo Vallarino, quien ha compartido mensajes relacionados con el proceso electoral en redes sociales; sin embargo, aclaró que aún no ha tomado una decisión. “En diciembre tomaremos decisiones o a quién apoyar”, señaló.

El Colegio Nacional de Abogados es una organización que agrupa a profesionales del derecho en Panamá y representa sus intereses gremiales, además de promover la defensa del ejercicio de la abogacía, la actualización profesional y el fortalecimiento de la administración de justicia.

La actual presidenta del gremio, Maritza Cedeño, confirmó que no buscará la reelección y explicó que los estatutos solo permiten una reelección en el cargo, posibilidad que ya ejerció.

“Los estatutos del Colegio Nacional de Abogados solo permiten una reelección y ya la tuve, aparte que el gremio siempre debe ser renovado y son otros a los que les corresponde liderar el mismo”, dijo.

Otro paso fundamental será la designación de la Comisión Electoral por parte de la actual junta directiva. Esta instancia tendrá a su cargo organizar el proceso, establecer las reglas de participación y comunicar los procedimientos que deberán seguir los interesados en aspirar a dirigir el gremio. La conformación de esta comisión permitirá avanzar en el calendario electoral y brindar claridad a los abogados que deseen participar el torneo.

Según estimaciones compartidas por miembros del CNA, el gremio cuenta con más de 9 mil abogados agremiados. No obstante, la cantidad exacta de votantes habilitados se conocerá una vez se cierre el padrón electoral y se verifique quiénes cumplen con los requisitos para ejercer el voto. De acuerdo con los estatutos del gremio, las elecciones se realizan cada dos años, el tercer viernes de julio. Para 2027, la fecha prevista sería el 16 de julio, cuando los abogados habilitados podrán elegir a la nueva junta directiva.