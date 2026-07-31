Primeras salidas para el olvido

Las derrotas en la primera presentación en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, tanto del UMECIT FC y del campeón nacional Plaza Amador han despertado todo tipo de críticas, excusas, burlas y, sobre todo, resignación. Ya hay voces que dan por sentado que este es el nivel de los clubes panameños y no se debe siquiera aspirar a intentar competir en citas internacionales. Lo curioso es que esas mismas voces elevan al máximo el desempeño de la selección mayor y le ponen apodos como ‘Papanamá’, pues es la mejor de Centroamérica.