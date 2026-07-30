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Cultura
El Pizza Weeks regresa con combinaciones innovadoras
Golosa Crunch | Arranca con una salsa a base de seco, cubierta con mozzarella, bacon y cups de salchicha italiana. Desde $14, en Barrio Pizza.
La Vittoria | Masa de orégano fresco madurada por 48 horas, salsa habanera, queso mozzarella, trocitos de carne y más. Desde $12, en Osaka Toscana.
Il Padrone | Con salsa napoletana, mozzarella, pepperoni sausage, pancetta salsiccia Italiana, granna padano, miele y arugula. Desde $14, en Lucca Trattoria.
Vodka Queen | Masa NY Style, delgada y crujiente, con cremosa salsa vodka de tomates italianos y mozzarella fundida. Desde $12, en Frankie’s Pizza.
Pistacchio Social | masa delgada, salsa pomodoro, Mozzarella Flor di Latte, mortadela de pistacchio y pistacchio crocante. Desde $13, en Italian Pizza.
La Scrofa | Masa artesanal, lomo rostizado y marinado en naranja y especias, queso feta, miel picante y albahaca. Desde $12 en Ciao Restaurante.
Zulema Emanuel
30 de julio de 2026
Tags:
gastronomía
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