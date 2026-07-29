$!Pagarán más de B/.414 millones por el Décimo Tercer Mes (XIII)

Más de B/. 414 millones ingresarán a la economía panameña en agosto con el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes, un desembolso que dinamizará el consumo y diversas actividades económicas, explicaron empresarios y economistas.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), basadas en datos de la Contraloría General de la República, la empresa privada desembolsará aproximadamente $258.36 millones. Por su parte, la Contraloría General informó que el gobierno nacional hará efectivo un desembolso para los servidores públicos que rondará los B/. 156 millones. Los funcionarios recibirán el pago el jueves, 6 de agosto, mientras que el sector privado cobrará entre el 14 y 15 de agosto.

La CCIAP detalló que este flujo de dinero tiene un impacto directo en el consumo y dinamiza sectores clave, como la compra de alimentos, ropa, calzado, artículos para el hogar y otros bienes. Igualmente, una parte importante se utiliza para el pago de compromisos financieros, mientras que algunos hogares aprovechan para ahorrar. El gremio destacó que este ingreso adicional mejora la liquidez familiar y fortalece temporalmente la actividad comercial del país.

Los fondos se destinan principalmente a supermercados, tiendas por departamentos, comercios de electrodomésticos y tecnología, farmacias, restaurantes, turismo, agencias de autos y entidades financieras, explicó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La ACODECO recomendó a la población evitar las compras compulsivas. La institución aconsejó dialogar en familia para priorizar las necesidades reales del hogar por orden de importancia, comparar precios en diferentes comercios antes de comprar y destinar una parte de este dinero al ahorro o al equilibrio del presupuesto familiar para evitar el derroche.