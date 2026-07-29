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La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea

El proyecto de Ley 528, es el que crea el Consejo Nacional de Diabetes y el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, además de establecer medidas de educación nutricional y protección integral, fue propuesto por el diputado Eduardo Gaitán

La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea
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La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea
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La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea
ML | Compra de lechuga.
Thaylin Jiménez
29 de julio de 2026

A punto de cumplirse un año desde su presentación, el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Pacientes con Diabetes y busca garantizar el acceso a medicamentos, insumos y tecnología para el tratamiento de esta enfermedad continúa sin avanzar en la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue presentada en agosto de 2025 por el diputado de la bancada Vamos, Eduardo Gaitán, y actualmente permanece en una subcomisión de la Comisión de Salud, a la que fue remitida en marzo de 2026 para su evaluación, como paso previo al primer debate.

Mientras la propuesta sigue pendiente, la diabetes afecta al 14.4% de la población panameña, consolidándose como una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en el país. Aunque el control de esta condición depende en gran medida de una alimentación adecuada y un tratamiento oportuno, especialistas y pacientes advierten que la falta de herramientas para un seguimiento integral limita la respuesta del sistema de salud.

Entre sus principales objetivos, el proyecto plantea la creación de un Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, que permita contar con datos actualizados sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad para fortalecer las políticas públicas y la planificación sanitaria.

Además, la iniciativa busca garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos, insumos y tecnologías necesarias para el control de la diabetes, con el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición y reforzar la atención que brinda el sistema de salud.

Con la conformación de la nueva directiva de la Comisión de Salud, la atención se centra ahora en si el proyecto será incluido en la agenda.

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La CSS cuenta con un plan de atención integral para pacientes con diabetes, que incluye evaluación nutricional

“La alimentación de las personas con diabetes debe incluir proteínas magras, como pollo, pescado, carne con poca grasa y huevo, preparadas con métodos de cocción que utilicen poca grasa, como parte de una dieta equilibrada”.

“Las personas con diabetes deben procurar mantener tiempos de alimentación regulares, incluidos los fines de semana y después de actividades sociales, especialmente cuando reciben tratamiento farmacológico. Debe evitar ayunos”.

Alimentación clave para controlar la enfermedad

ml | Mientras el proyecto continúa pendiente de discusión, especialistas en nutrición destacan que una alimentación saludable es fundamental para el control de la diabetes. La nutricionista del Ministerio de Salud, Dayris Conte, explicó que los pacientes no deben eliminar por completo los carbohidratos. Entre los alimentos recomendados están vegetales Como lechuga, espinaca, brócoli y coliflor; Proteínas magras como pollo, pescado, huevo y carnes bajas en grasa.

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