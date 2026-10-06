Pronto será el turno de ellas

También las chicas de la Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá saltarán a la cancha para disputar dos compromisos amistosos ante su par de Nueva Zelanda, durante la fecha internacional de octubre. El equipo dirigido por Toña Is entrena esta semana y se espera que hoy se complete el grupo de convocadas, con la incorporación de las jugadoras restantes. Panamá se medirá ante Nueva Zelanda en dos ocasiones, con ambos encuentros programados para disputarse en el Estadio Rommel Fernández, los días 10 y 13 de octubre.