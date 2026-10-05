Capturan a exejecutivo bancario vinculado al caso Pandora

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la captura de un exejecutivo bancario presuntamente vinculado al caso Pandora, investigación que involucra a particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Según la Fiscalía, el grupo habría eliminado cuentas millonarias del sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales. El capturado presuntamente autorizaba pagos de estos créditos a través de una entidad bancaria a cambio de beneficios económicos.

Durante un allanamiento en una residencia en Condado del Rey fueron recuperados equipos tecnológicos y documentos relacionados con la investigación.

El hombre será presentado ante un Tribunal de Garantías por su presunta vinculación con los delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.