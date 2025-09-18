¿Qué está pasando a nivel selecciones?

Las recientes salidas internacionales de distintas selecciones nacionales, por categorías, del béisbol panameño no han sido tan exitosas como años anteriores. En el Mundial Sub-12, se terminó en el octavo lugar; en el Mundial sub-18, acabó sexto, y en el Premundial Sub-15, que se está jugando, el panorama no es positivo. Ya hay quienes sacan teorías o expresan su percepción de lo que está pasando a lo interno. Poca o mala preparación de los jugadores, capacitación técnica deficiente, indisciplina o así nos vamos. No creo que haya crisis, pero hay que mejorar.